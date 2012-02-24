Міліція затримала на "Майдані" 4-х громадян

Київ. 24 лютого. УНІАН. Столична міліція повідомляє, що сьогодні на Майдані Незалежності затримала 4-х громадян за «порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів».

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Головного правління МВС України у м. Києві, сьогодні, 24 лютого, близько 12.00 на столичному Майдані Незалежності представники деяких громадських організацій намагалися провести акцію в супереч вимогам чинного законодавства.

Правоохоронці зазначають, що «стаття 39 Конституції України надає право громадянам збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 19.04.2001 у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання, положення частини першої статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують їх проведення».

За даними ВЗГ, «станом на 9.00 годину 24 лютого 2012 року до КМДА не надходило жодних повідомлень та заяв на проведення цими організаціями відповідних заходів на Майдані Незалежності. У зв’язку з цим, за порушення вимог ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення („Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій”) правоохоронцями було затримано чотири особи та доставлено до ТВМ №4 Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві. Відносно них складено адміністративні протоколи, взято зобов’язання щодо їхньої явки до Шевченківського районного суду м. Києва, після цього було відпущено».

Столична міліція зазначає, що «вкотре звертається до організаторів проведення масових заходів з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства та завчасно повідомляти органи державної влади про свої заплановані дії».

*** Прес-служба депутата Київради Олександра БРИГИНЦЯ повідомила, що сьогодні на Майдані Незалежності відбулася акція, присвячена дворіччю перебування при владі Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами депутата, «опозиціонери відзначили цей день безкоштовною роздачею презервативів в упаковці синьо-білого кольору…» із зображенням «якогось обличчя».

За словами О.БРИГИНЦЯ, «схоже, це обличчя міліції дуже сподобалось, оскільки вони, швидше за все, не тільки забрали значну кількість упаковок, а й розігнали зібрання. Затримано 2 людей. Затримування здійснювали не міліціонери, а люди без форми. На мою вимогу пояснити причини затримання та хто його здійснює - мені пояснення не дали».

За даними ВГО "Коаліція Учасників Помаранчевої Революції", за участь у цій акції міліція затримала голову правління КУПРу Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА та ще кількох активістів.