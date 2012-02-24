У Києві бурулька вбила літню жінку
16:16, 24 лютого 2012Київ
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Перший випадок за зиму
Київ. 24 лютого. УНІАН. У Києві бурулька, яка впала з даху будинку, вбила 65-річну жінку.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, трагедія сталася сьогодні приблизно о 13.30 біля будинку на вулиці Воздвиженській, 27.
Наразі на місце події виїхали слідчо-оперативні групи.
Як зазначили в міліції, за цю зиму це перший такий випадок у столиці.
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