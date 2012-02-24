Святошинці пишаються участю своїх підприємств в місіях ООН

Київ, 24 лютого. УНІАН. ДП "Антонов" успішно завершило перевезення майна українського миротворчого контингенту, направленого Україною до Місії ООН зі стабілізації ситуації в Конго.

Як повідомили УНІАН у Святошинській районній державній адміністрації, літаки АН-124-100 авіакомпанії "Авіалінії Антонова" виконали 4 рейси з Києва, під час яких було перевезено чотири вертольоти Мі-24, автомобілі різного призначення, контейнери та необхідне обладнання загальною вагою близько 320 тонн.

Майно миротворців було доставлено в Ентеббе (Уганда), на базу ООН, звідки потім невеликими літаками було перевезено до Конго.

Ця операція стала черговим етапом співпраці між ДП "Антонов" і ООН. Ці контакти розпочалися ще на початку 1990 року, практично відразу після того, як "Руслани" почали виконувати комерційні перевезення.

Починаючи з 1990 року, на замовлення ООН, літаки "Авіаліній Антонова" виконали понад 200 рейсів. Тобто, практично кожен місяць виконувалися перевезення в інтересах ООН. Всі вони забезпечували необхідними вантажами проведення миротворчих операцій в численних куточках планети.