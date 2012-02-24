Голова КМДА не хоче скорочення своїх заступників

Київ. 24 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає нинішню кількість своїх заступників оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи передбачається скорочення кількості заступників голови КМДА під час проведення адмінреформи у місті.

“Що стосується заступників, я вважаю, що на даний час у нас є оптимальний варіант. І ми поки що будемо працювати в такому складі”, - сказав керівник КМДА.

Він також повідомив, що немає у планах скорочення посади заступника, яку зараз обіймає Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, який курує виключно питання підготовки в Києві Євро-2012. О.ПОПОВ вважає, що після Євро в Києві буде чимало проводитись інших світових спортивних змагань, які, так само як і чемпіонат з футболу, потребуватимуть окремої команди профільних і досвідчених керівників у владі.

“По-перше, я не думаю, що ми повинні повністю звільнити людей, які працювали над організацією Євро, тому що в нас у наступному році чемпіонат світу з гімнастики, хокей, баскетбол... Це все чемпіонати світу і Європи”, - зазначив О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що на сьогодні обов’язки А.ГОЛУБЧЕНКА ніяким чином не дублюються жодним іншим заступником, більше того, він має «дуже велике та серйозне поле діяльності».

“Тому в нас буде невелика група, яка буде цим займатися. Я думаю, у Анатолія Костянтиновича з’являться нові обов’язки, якими ми його наділимо після того, як він успішно проведе Євро”, - заявив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, нині у голови КМДА є шість заступників, у тому числі один перший.