Адмінреформу розпочнуть після рішення уряду

Київ. 24 лютого. УНІАН. Київська влада для початку проведення адміністративної реформи очікує відповідного рішення уряду країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, відповідаючи на запитання, коли КМДА подасть на розгляд Київради проект рішення про реструктуризацію апарату виконавчого органу та його структур.

“Ми очікуємо рішення уряду. Очікували його на минулому тижні, але зараз – на цьому. Воно доопрацьовується. Саме уряд регламентує нам рекомендаційну структуру управління Київською міською держадміністрацією, як і інших державних адміністрацій в Україні. Без цього документа ми не хотіли б приймати це рішення на сесії. Тому що наше рішення може вступити в конфлікт з урядовим”, - пояснив О.ПОПОВ.

За його словами, як тільки буде отримано урядовий варіант, міська влада винесе на розгляд Київради свій, вже з урахуванням думки уряду.

“Воно точно призведе до певного скорочення чисельності апарату”, - підкреслив голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня О.ПОПОВ сказав, що в ході адміністративної реформи вже в лютому скоротять 10-15% службовців КМДА.

Він підкреслив, що відбуватиметься не просто скорочення штату, а й реформування підрозділів.