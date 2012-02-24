Зірки баскетбольної Суперліги відвідають школи-інтернати

Київ. 24 лютого. УНІАН. На передодні «Матчу Зірок Суперліги-2012» з баскетболу серед чоловіків зіркові гравці зустрінуться з вихованцями дитячих будинків та спортивних інтернатів столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у рамках співпраці КМДА та Асоціації баскетбольних клубів України «Суперліга» у дитячій юнацькій спортивній школі при школі-інтернаті №23, де діти навчаються професійній грі у баскетбол, волейбол і регбі, та у школі-інтернаті №14 відбудуться відкриті уроки учасників Матчу Зірок. Майстер-клас пройде у спортивному ліцеї.

Гості також подарують юним спортсменам баскетбольні м’ячі та фірмові атрибути “Матчу Зірок Суперліги-2012».

Як відомо, 25 лютого в столичному Палаці Спорту відбудеться «Матч Зірок Суперліги 2012» з баскетболу серед чоловіків. У святковому поєдинку гратимуть команди «Україна» і «Легіон» за участю представників 14-ти клубів Суперліги. Стартові п’ятірки команд обирали вболівальники шляхом голосування на офіційному сайті Суперліги. Склад других п’ятірок визначили голосуванням керівників, головних тренерів та капітанів команд баскетбольних клубів.

За інформацією організаторів, в рамках заходу передбачені захоплюючі конкурси захисників, триочкових кидків і слем-данків. Також проведуть шоу-програму за участю Тіни КАРОЛЬ, Злати ОГНЕВИЧ, групи підтримки БК «Будівельник» ReD Foxes і колективів Федерації танцювального спорту.

Для проведення заходу на належному рівні міська влада забезпечуватиме охорону громадського порядку та медичний супровід.