На Оболоні опікуються впливом ЗМІ та Інтернету на дітей

Київ, 24 лютого. УНІАН. Громадськість разом з представниками Оболонської районної державної адміністрації столиці ініціюють активізацію співпраці неурядових організацій та влади задля попередження явищ насильства в учнівському середовищі та підвищення психологічної безпеки сучасного інформаційного простору для дітей і підлітків.

Як повідомили УНІАН в Оболонській районній державній адміністрації, про це йшлося на засіданні круглого столу "Вплив засобів масової інформації на дітей та підлітків: стан та перспективи", який пройшов в Центрі науково-технічної творчості молоді "Сфера" за участі представників Головного управління освіти і науки КМДА, Громадської ради при КМДА, комісії з питань освіти і науки, Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, Інституту соціальної і політичної психології НАПН України, управлінь та відділів Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, органів прокуратури та правоохоронних органів району тощо.

Під час заходу учасники обговорили актуальні для сьогодення проблеми, пов’язані з впливом комп’ютерних ігор, реклами, високотехнологічних засобів комунікації на психіку і свідомість учнів. Зокрема, йшлося про стан дотримання чинного законодавства в інформаційному просторі України, соціально-психологічні аспекти впливу ЗМІ на підростаюче покоління та способи протидії, про вплив інформаційного простору на формування сексуальної культури дітей та підлітків, пизики для дітей в Інтернеті та шляхи їх уникнення, а також про вплив телекомунікаційних технологій на поширення насильства (телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок).

Учасники засідання висловили стурбованість щодо поширення випадків насильства в учнівському середовищі, причинами яких є популяризація жорстокості через ЗМІ, вільний доступ до заборонених сайтів мережі Інтернет, тощо.