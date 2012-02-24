Прогноз паводку в Києві з’явиться лише 5 березня

Київ. 24 лютого. УНІАН. Основний прогноз щодо наслідків танення снігу у столиці та можливого підтоплення буде складено лише 5 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив командир служби порятунку Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман ТКАЧУК.

При цьому він зазначив, що підтоплення, як і щороку, очікуються лише на пляж та островах, а також у приватних секторах, які розташовані близько до води. «Я не думаю, що буде катастрофічний паводок» - підкреслив Р.ТКАЧУК.

Водночас він зауважив, що під час паводку очікується коливання рівня Дніпра на відмітках 600-660 см від нуля. «Це не становить загрози і негативних наслідків від дії річкових вод на території, споруди і господарства міста», - наголосив він.

Також він повідомив, що з 24 січня ГУ з питань надзвичайних ситуацій КМДА розпочало роботи з очищення найбільш небезпечних місць у Києві, де перехожі можуть постраждати від падіння снігу чи бурульок з дахів. На сьогоднішній день такі роботи провели на 60 об’єктах, більшість з яких – дитячі садочки, школи та лікарні.

У свою чергу генеральний директор комунальної корпорації "Київавтодор" Георгій ГЛІНСЬКИЙ зауважив, що на сьогодні вживаються заходи, аби не допустити підтоплень, які могли б виникнути у Києві в результаті танення снігу. Зокрема, «Київавтодором» відслідковується рівень води у річках та стан опор мостів, сказав він, додавши, що «у бойову готовність» також приведено спеціальні насоси, шандорні пристрої та інше устаткування.

«Ми не бачимо зараз якихось серйозних проблем, пов’язаних із можливим підтопленням у зв’язку з тим обсягом снігу, який сьогодні є на дорожньо-вуличній мережі», - наголосив Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Водночас він повідомив, що за зимовий час зі столиці було вивезено понад 200 тис. тонн снігу. При цьому сніг в основному вивозили з територій із найбільш інтенсивним рухом транспорту та з історичної частини міста.

Також Г.ГЛІНСЬКИЙ зауважив, що для боротьби з ожеледицею на дорогах столиці цієї зими було використано близько 25 тис. тонн солі.