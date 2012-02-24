У Деснянському районі у цьому році запрацює ще 4 амбулаторії сімейної медицини

Київ, 24 лютого. УНІАН. У Деснянському районі столиці у цьому році запрацює ще 4 амбулаторії сімейної медицини.

Як повідомили УНІАН в Деснянській районній державній адміністрації, про це йшлося під час засідання Медичної ради за підсумками роботи лікувально-профілактичних закладів району у 2011 році.

Зокрема, у 2012 році планується ввести в експлуатацію 4 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, організувати роботу 5 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 2 консультативно-діагностичних центрів на базі існуючих поліклінік, розширити мережу денних стаціонарів у дитячій поліклініці № 2, поліклініці № 2 для дорослих, створити кабінет медико-соціальної допомоги дітям та молоді, закупити нове обладнання, завершити ремонтні роботи у дитячих поліклініках №№ 1, 2 та поліклініці № 3.

В ході засідання також були розглянуті основні показники роботи галузі охорони здоров’я населення. Основну увагу присутні приділили ранньому виявлення захворювань, насамперед, туберкульозу та онкопатології, впровадженню засад загальної практики-сімейної медицини, питанням охорони здоров’я матері і дитини, пільгових верств населення, раціональному використанню бюджетних коштів, медичної апаратури, підготовки кадрів.

У засіданні ради взяли участь перший заступник голови Деснянської РДА Вадим КОСТЮЧЕНКО, начальник районного управління охорони здоров’я Олег ШУГАЛЕВИЧ, керівники лікувально-профілактичних закладів, фахівці, медичні сестри.