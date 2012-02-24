У Дарницькому районі перевірили готовність рятувальних служб до надзвичайних ситуацій
11:20, 24 лютого 2012Київ
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До перевірки були залучені підрозділи МНС, управління з питань надзвичайних ситуацій Дарницької РДА, правоохоронні органи, заклади охорони здоров`я, освіти, комунальні служби та об`єкти господарської діяльності.
Київ, 24 лютого. УНІАН. Комісія Державної інспекції техногенної безпеки України в Дарницькому районі провела перевірку практичних дій підрозділів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій.
Про це УНІАН повідомили в Дарницькій районній державній адміністрації.
До перевірки були залучені підрозділи МНС, управління з питань надзвичайних ситуацій Дарницької районної державної адміністрації, правоохоронні органи, заклади охорони здоров`я, освіти, комунальні служби та об`єкти господарської діяльності.
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