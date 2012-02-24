Київ. 24 лютого. УНІАН. КК «Київавтодор» поінфорував про план ремонтних робіт на дорогах столиці 24-26 лютого.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, 24 лютого ремонт здійснюватимуть на: вул. Заболотного, Богатирській, Грушевського, О.Теліги, Костянтинівській, Межигірській, Братиславській, просп. М.Бажана від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Осокорки», просп. Перемоги від вул. Вітрука до вул. Ушакова, Кільцевій дорозі від вул. Мельниченка до повороту до м. Вишневе, Севастопольській пл., просп. Ватутіна, Московському, Броварському, Дружби народів, Харківському шосе, Ленінградській пл.,

Столичному та Наддніпрянському шосе, шляхопроводі біля ст. м. «Нивки», Московському мосту, Шулявському шляхопроводі.

25 лютого ремонтні роботи проводитимуть на : бульв. Т.Шевченка від ст. м. “Університет» до пл. Перемоги, Дніпровській набережній, просп. Червонозоряному, М.Бажана від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Осокорки», Дружби народів, Ватутіна, Лісовому, вул. Драйзера, Березняківській, Скляренка, Автозаводській, М.Грушевського, Верхньому та Нижньому Валах, Вишгородській, просп. Перемоги від вул. Кричевського до вул. Чистяківської, Столичному шосе, Наддніпрянському шосе, шляхопроводі біля ст. м. «Нивки», Московському мосту, Шулявському шляхопроводі та на Південному мосту.

На 26 лютого в план робіт включено: Залізничне та Столичне шосе, Наддніпрянське шосе від р. Либідь до мосту Патона, просп. Науки від Стратегічного шосе до пров. Моторного, просп. М.Бажана від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Осокорки», просп. Ю.Гагаріна, Миру, Маяковського, Свободи, Правди, Порика, Палладіна, вул. Червоногвардійській, Будівельників, Червоноткацькій, Луговій, Верхній, Щорса, Ужвій, Мостицькій, Кільцевій дорозі від вул. Григоровича-Барського до вул. Л.Курбаса, вул. В.Гетьмана, О.Теліги від

вул. Дегтярівської до вул. Мельникова, шляхопроводі біля ст. м. «Нивки», Московському мосту, Шулявському шляхопроводі, Південному мосту.

В “Київавтодорі” зазначають, що першочергово роботи здійснюються на вулицях з інтенсивним рухом, на магістралях, де багато маршрутів громадського транспорту.

Дорожні служби щодня обстежують стан доріг на предмет ямковості, виявляють ушкодження й після проведення попередньої обробки пломбують їх за допомогою литого і холодного асфальтобетону.