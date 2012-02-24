Визначено інвесторів для переходів у 4-х районах

Київ. 24 лютого. УНІАН. Переможцем конкурсу із залучення інвестора до здійснення заходів з облаштування 47 підземних пішохідних переходів у Шевченківському та

Дніпровському районах стало товариство з обмеженою відповідальністю «МАКС-ТОРГ 2011».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, таке рішення було ухвалене на засіданні постійно діючої Конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Основний вид діяльності компанії-переможця – управління нерухомим майном, надання в оренду власного нерухомого майна, рекламна діяльність та ін. Підприємство займається здійсненням будівельних, ремонтних, оздоблювальних робіт, реконструкцією будівель та споруд.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, наразі готується відповідне розпорядження, і найближчим часом з переможцем конкурсу буде укладено інвестиційний договір.

За його інформацією, переможець конкурсу запропонував вкласти найбільшу суму у реконструкцію переходів – більше 20 млн. грн.

Р.КРАМАРЕНКО відзначив, що наприкінці минулого року був визначений інвестор з облаштування підземних переходів ще по двох районах столиці – Деснянському та Голосіївському. Ним стало ТОВ "Торгова рада", з яким вже підписано відповідний інвестдоговір. Там мова йде про 61 перехід.

“Таким чином, уже чотири райони міста отримали інвестора, який утримуватиме переходи у належному стані. За іншими шістьма районами триває конкурс. Ми плануємо передати інвесторам усі 228 переходів міста. Умовами договору ми зобов’язуємо інвестора поліпшити технічний стан підземних пішохідних переходів та взяти на себе відповідальність за ліквідацію стихійної торгівлі”, - сказав заступник голови КМДА.

У свою чергу інвестор, за поясненням Р.КРАМАРЕНКА, матиме право в установленому порядку розміщувати в підземних переходах тимчасові збірно-розбірні конструкції торговельного призначення з урахуванням діючих нормативів.

“Завдяки передачі переходів інвестору ми отримаємо чисті відремонтовані переходи та економію на їх утриманні. Такий досвід є у Москви, там за один рік було наведено лад у цій сфері», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.