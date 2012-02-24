У Шоколадному будиночку пройде виставка фотографа Розвадовського

Київ. 24 лютого. УНІАН. З 29 лютого до 8 березня у приміщенні філіалу Київського національного музею російського мистецтва «Дитяча картинна галерея» («Шоколадний будиночок») відбудеться урочисте відкриття персональної виставки фотографа Віталія

Розвадовського.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, на виставці будуть представлені найкращі роботи фотографа за 10 років творчості – від першого дня у журналістиці до останнього репортажу.

Понад 70 робіт є справжнім дзеркалом нашого часу, адже до об’єктиву В.Розвадовського потрапляли видатні політичні діячі, чиновники й митці, учасники народних гулянь, акцій протесту та парламентських бійок. Героями виставки стали усі президенти незалежної України. У несподіваних ракурсах відвідувачі виставки побачать Юлію ТИМОШЕНКО, Сергія ТІГІПКА, Олега ТЯГНИБОКА, Оксану БІЛОЗІР.

Як відомо, В.Розвадовський співпрацював з низкою провідних національних видань, таких як газета «2000», журнали «Forbes», «Weekly.UA», фотоагенція «PHL», газета «Экономические известия», журнал «Профиль». Його архів нараховує тисячі репортажів, інтерв’ю та студійних фотосесій.

Урочисте відкриття виставки заплановане на 28 лютого на 18.30. Участь у відкритті виставки вже підтвердили герої світлин: Леонід КУЧМА, Віктор та Катерина ЮЩЕНКИ, Юрій ПАВЛЕНКО, Петро СИМОНЕНКО, Михайло ЧЕЧЕТОВ, Оксана БІЛОЗІР, Віталій ЖУРАВСЬКИЙ та інші, інформує прес-служба КМДА.