В Експоцентрі пройде міжнародна освітня виставка

Київ. 24 лютого. УНІАН. 1 березня у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», павільйон №1, вхід «D» (вул. Салютна, 2Б) відбудеться урочисте відкриття Третьої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012».

Як інформує сайт Вища освіта, організатори виставки є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».

Виставка презентуватиме громадськості, педагогам, науковцям, фахівцям, органам державної влади і управління в широкому спектрі досягнення національної системи освіти, творчі здобутки педагогічних і наукових колективів, досвід інноваційної модернізації усіх ланок освіти, міжнародної співпраці закладів освіти, роботи навчальних закладів з соціальними партнерами.

Виставка представить 765 провідних навчальних закладів різних рівнів і форм власності, навчально-методичних центрів, наукових установ, підприємств, асоціацій, видавництв з 27 регіонів України, а також учасників з Росії, Чехії, Естонії, Швейцарії, Словаччини, Польщі, США. У тому числі:

118 – університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, національних та науково-методичних центрів, міжнародних установ;

480 – закладів післядипломної освіти, шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних та позашкільних освітніх закладів;

27 – регіональних органів управління освітою;

106 - навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, асоціацій, училищ;

34 – організації, які співпрацюють із закладами освіти, видавництв, засобів масової інформації.

На 137 науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих» столах», майстер-класах, презентаціях відбудеться обговорення нагальних проблем подальшого удосконалення процесу навчання і виховання, упровадження інформаційних технологій і педагогічних новацій, обмін досвідом практичної роботи та здобутками кращих навчальних закладів.

Виставка працюватиме: 1-2 березня 2012 р. – з 10.00 до 18.00, 3 березня 2012 р.– з 10.00 до 15.00.

Вхід вільний.

*** Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні.