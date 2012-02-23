Попов провів вечір разом з ветеранами

Київ, 23 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ привітав з Днем захисника Вітчизни представників ветеранів та громадських організацій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, в столичній мерії зібралися представники всіх 32 організацій ветеранів та громадських організацій (всього 250 учасників).

На зустрічі були представлені всі основні ветеранські організації, військово-патріотичні, військовослужбовці української армії. У зустрічі брали участь ветерани, учасники визволення Києва та форсування Дніпра. Проходив святковий концерт.

"У цей день ми віддаємо данину подвигу всіх поколінь нашого народу, які стали захисниками і визволителями рідної землі. Це день, коли ми вшановуємо свідомий патріотизм і мужність перед лицем смерті, подвиг заради мирного майбутнього України. Перш за все, хочу висловити глибоку пошану старшому поколінню захисників української землі. Я низько вклоняюся нашим ветеранам, які крізь безжалісний вогонь війни впевнено пронесли у своєму серці патріотизм, мужність і любов до Батьківщини", - привітав ветеранів О.ПОПОВ.



З привітаннями виступили і самі ветерани, в тому числі ветеран 252-ї Харківсько-Братиславської Червонопрапорної орденів Суворова і Кутузова стрілецької дивізії 53-ї армії Іван Павлович ТЕРЕЩЕНКО. У своєму виступі він, крім іншого згадав слова з відомого фільму "Офіцери", де один з головних героїв сказав: "Є така професія - Батьківщину захищати".

Крім того, І. ТЕРЕЩЕНКО подякував О.ПОПОВА за організацію такого теплого і душевного свята для ветеранів. "Я знав про це і раніше. Ви теж захищали Батьківщину. І це дає мені право привітати вас як захисника Вітчизни", - зазначив ветеран.