Фінішував фестиваль-конкурс «Маю честь!»

Київ. 23 лютого. УНІАН. У столиці відбувся фінал ІІ Міського фестивалю-конкурсу «Маю честь!», присвячений Дню захисника Вітчизни і започаткований Київською міською радою старшокласників.

Як інформують в прес-служба Київської міської держадміністрації, фестиваль-конкурс проводився у два етапи. Юнаки – учні 9-11-х класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів – змагалися у військово-спортивних випробуваннях, демонстрували практичні вміння та навички з вогневої підготовки за програмою шкільного навчального курсу «Захист Вітчизни» та гуртка «Юний стрілець». Під час міського етапу хлопці змагалися в інтелектуально-творчих та мистецьких конкурсах:

«Лицарі мого роду», «Якби я в армії служив», «Пісні звитяги» та «У солдата вихідний».

Володарями Гран-прі стали Олексій МЕЛЬНИК – учень спеціалізованої загальноосвітньої школи №286 та Кирило ПРУСС – кадет Київського військового ліцею імені Івана Богуна. І місце посів Єгор КОСЯЧКІН - учень Києво-Печерського ліцею «Лідер» №171, ІІ місце – Роман ДОРОШ - загальноосвітня школа № 297, ІІІ – Владислав БРИЖАЛ - ліцей “Універсум».

«Конкурс вдався! Фіналісти демонстрували дійсно високий рівень вмінь і навичок. А найголовніше – тепло, з душею розповідають про своїх дідусів, прадідусів та їхні героїчні подвиги. Такими заходами ми хочемо розбудити у дитини людяність, доброту, повагу до старших. Це на вагу не міряється і не має вартості, але без пам’яті про минуле немає майбутнього», – зазначив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.