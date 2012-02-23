Керівники міста привітали ветеранів зі святом

Київ. 23 лютого. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ та секретар Київради Галина ГЕРЕГА привітали з Днем захисника Вітчизни столичних ветеранів та військовослужбовців різних поколінь та військових чинів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, сьогодні у Колонній залі столичної адміністрації зібралися дві з половиною сотні справжніх героїв. Почесними гостями свята стали ветерани Великої Вітчизняної війни, ветерани-інтернаціоналісти, дійсні військовослужбовці.

«Сьогодні тут зібралися справжні герої, життя і подвиги яких мають стати прикладом для кожного з нас. Українці – миролюбиві люди, але у нас була дуже непроста історія, ми маємо своїх героїв майже у кожному поколінні. А День захисника Вітчизни – це якраз таке свято, яке поєднує усі ці покоління довкола однієї ідеї – любові та відданості Батьківщині”, - зазначив О.ПОПОВ.

Окремо слова подяки сказала Г.ГЕРЕГА, яка також побажала гостям міцного здоров’я, сили духу та довгих років мирного життя.

Нині у Києві проживає біля 62-х тисяч ветеранів ВВВ та воєнних конфліктів у мирний час, у тому числі більше 5 тисяч безпосередніх учасників бойових дій; близько 4-х тисяч інвалідів війни; 41,5 тисячі учасників війни та 19 тисяч членів сімей загиблих та померлих воїнів.

За даними КМДА, столиця матеріально підтримує статутну діяльність міських ветеранських громадських організацій з міського бюджету через цільову програму «Соціальне партнерство». У 2011 році 100-відсоткову фінансову підтримку отримали 28 організацій на загальну суму 1 млн. 356 тисяч грн. та 380 тисяч грн. на оплату оренди приміщень і комунальних послуг. Також усі ветерани отримують надбавки до пенсій з міського бюджету та адресну фінансову допомогу.