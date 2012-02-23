«Київавтодор» розпочав профілактичний ремонт доріг

Київ. 23 лютого. УНІАН. Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» розпочали

профілактичний ремонт дорожньої мережі столиці.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у першу чергу роботи здійснюються на вулицях з інтенсивним рухом, на магістралях, де багато маршрутів громадського транспорту.

Так, дорожні служби щодня обстежують стан доріг на предмет ямковості, виявляють ушкодження і після проведення попередньої обробки пломбують їх за допомогою литого та холодного асфальтобетону. Адже при низькій температурі повітря можна працювати тільки з холодними асфальто-бетонними сумішами.

Ці превентивні заходи корпорація здійснює для безпеки руху транспорту та щоб до весни ями не розростались у розмірах. Робота з ліквідації всіх інших дефектів покриття у вигляді тріщин, ям глибиною до 3 см, буде виконуватися під час проведення поточного ремонту за сприятливих погодних умов.

Як повідомляють у КК «Київавтодор», для виконання робіт із поточного (дрібного) ремонту будуть використані сучасні технології із застосуванням «литого» сфальтобетону, з використанням причіпних повітряно-струйних установок типу «Магнум», гарячого асфальтобетону тощо.