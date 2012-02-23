На Оболоні побудують нову школу

Київ. 23 лютого. УНІАН. В Оболонському районі столиці побудують нову середню загальноосвітню школу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Замовником проектування та будівництва школи, що відкриється на проспекті Героїв Сталінграда, 10-В у мікрорайоні 3-А, визначено Оболонську районну державну адміністрацію. На неї покладено оформлення права користування земельною ділянкою, розробку проектно-кошторисної документації, визначення генеральної проектної та підрядної організацій.

Як зазначають в КМДА, сьогодні в Оболонському районі працює 51 навчальний заклад, де

навчається близько 25 тис. дітей. Загалом, навчальні заклади району здатні прийняти в одну зміну 27 тис. учнів, проте, за підрахунками спеціалістів управління освіти, найближчим часом може виникнути гостра необхідність розширення мережі. Враховуючи позитивну динаміку народжуваності та темпи житлового будівництва, щоб попередити

перевантаження класів, заплановане будівництво нових шкіл та дитячих садочків.

Наразі готується до відкриття спеціалізована школа «Олімп» комунальної форми власності. Також найближчим часом запрацюють початкові класи у гімназії «Оболонь».

Забезпечення комфортних умов для навчання дітей передбачене столичним стандартом освіти, створення якого ініціював голова КМДА О.ПОПОВ.