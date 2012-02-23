«Плесо» готується до весняної повені

Київ. 23 лютого. УНІАН. Фахівці комунального підприємства «Плесо» перевірили стан готовності очисних споруд столиці до пропуску весняної повені та випробували роботу шандорів і засувок.

Про це говориться в повідомленні підприємства, розповсюдженому прес-службою Київської міської держадміністрації.

Роботи проведені в рамках заходів по забезпеченню належного функціонування стічної каналізації, попередження можливих наслідків весняної повені та запобігання підтоплень житлових будинків.

Також спеціалісти КП «Плесо» розчистили системи водоперепускних споруд та русел річок Либідь (вул. Жилянська, Байкова, Промислова, Столичне шосе) і Сирець (вул. Котовського, Магістральна, Стеценка, парк «Нивки»), а також Дарницький меліоканал (вул. Червоногвардійська, Вільнюська, Фанерна, Тепловозна, Довбуша); Північно-Дарницький меліоканал (вул. Курнатовського, Крайня, парк «Перемога»); Магістральний канал (вул. Стеценка); Водойми Опечень (вул. Добринінська, Лугова, Оболонський проспект).

Також найближчим часом заплановано ремонт та профілактику насосів з електродвигунами насосних станцій «Осокорки-Позняки», «Жуків острів», «Русанівскі сади», електрообладнання двох погружних насосів станції «Русанівські сади», очищення приймальної камери насосної станції на вул. Довбуша (із залученням водолазів).

Більше того, фахівці перевірять технічний стан обладнання насосних станцій та здійснять пробні запуски станцій «Осокорки-Позняки», «Жуків острів», «Русанівскі сади», що на вул. Аляб’єва (після пропуску льодоходу).