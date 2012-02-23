Прес-конференція присвячена Матчу Зірок Суперліги-2012.

24 лютого о 16.00 у прес-центрі Палацу Спорту (пл. Спортивна, 1) відбудеться прес-конференція, присвячена Матчу Зірок Суперліги-2012. Представники ЗМІ матимуть можливість поспілкуватися з керівництвом Суперліги, тренерами та гравцями зіркових команд. Після прес-конференції відбудуться відкриті для ЗМІ тренування команд «Україна» (о 17:00) і «Легіон» (о 18:30). Вхід до прес-центру Палацу Спорту за редакційними посвідченнями.

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