- Киян турбує ситуація з міською електричкою. Чи дійсно планується закрити цей маршрут?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Звісно, що ні. Ми не закриємо цей маршрут. Так, ми маємо заборгованість перед залізничниками. І це не упущення міста чи держави, а об’єктивний процес, який існував увесь час. Зараз ми передаємо міську електричку на баланс КП "Київпастранс". Тобто це підприємство буде її експлуатувати, але залізничники будуть допомагати утримувати у нормальному технічному стані залізничні колії і рухомий склад. Щодо боргів, то ми їх обов’язково віддамо найближчим часом та будемо намагатися не створювати їх у майбутньому.