До жовтня планують завершити будівництво ЖК «Золотоустівський»

Київ. 23 лютого. УНІАН. Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у третьому кварталі поточного року планує завершити будівництво житлового комплексу «Золотоустівський» у кварталі, обмеженому вул. Чорновола, Дмитрівською і Полтавською в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, компанія активізувала будівництво трьох будинків на 12, 18 і 21 поверх, в яких налічується лише 380 квартир, а також передбачено паркінг на 383 машиномісця.

З метою швидшого завершення будівництва до підрядників — компанії «МЖКбуд» та інвестиційно-будівельної компанії «Тріада» залучено ще одну компанію - ТОВ «Лад-2005».

Також «Київміськбуд» у третьому кварталі п.р. планує ввести в експлуатацію громадсько-торговельний центр на вул. Маяковського, 89-95 у Деснянському районі. Найближчим часом торговий комплекс у мікрорайоні Троєщина буде виставлено на продаж.

За даними компанії, це буде 3-поверховий торговий центр площею 4 тис. 630 кв. м на 27 торговельних місць. При торговому комплексі відкриють гостьову автостоянку на 61 місце.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

У 2010 році «Київміськбуд» ввів в експлуатацію 210,5 тис. кв. м житла в Україні, з них 205,1 тис. кв. м – у Києві і 5,4 тис. кв. м – у регіонах (у Севастополі).