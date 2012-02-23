В Київраді не підтримують передачу місту пам’ятника Леніну

Київ. 23 лютого. УНІАН. Комісія Київради з питань культури і туризму відмовилася прийняти пам’ятник Леніну до комунальної власності міста Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови комісії Олександра БРИГИНЦЯ.

Депутат впевнений, що краще міській владі приділити увагу іншим пам’ятникам, наприклад дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, що руйнується, або сходи до Колони Магдебурзького права, що розсипаються, Будинок Мурашка, що валиться, тощо.

О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що Ленін – це не найголовніша проблема київського сьогодення.

Сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань культури і туризму розглядався проект рішення Київради «Про зарахування до комунальної власності територіальної громади міста Києва пам’ятника В.І. Леніну на бул. Тараса Шевченка у Шевченківському районі м. Києва».