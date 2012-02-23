У інвестфорумі готові взяти участь представники Кувейту

Київ. 23 лютого. УНІАН. Інвестори з держави Кувейт обов’язково відвідають Київський інвестиційний форум, що відбудеться у кінці березня, адже розглядають столицю України як дуже перспективний економічний регіон.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це під час зустрічі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Кувейту в Україні Мансур Аль ОЛЕЙМІ.

«Наші інвестори дуже зацікавилися Київським інвестиційним форумом і обов’язково відвідають його. Українська столиця цікава для нас як стратегічний економічний партнер. Думаю, ми маємо все необхідне для взаємовигідної співпраці», – сказав під час зустрічі Посол Кувейту.

В свою чергу О.ПОПОВ доручив інвестиційному агентству КМДА вивчити напрямки інвестування, які були б найбільш цікавими для бізнесу з Кувейту, і ймовірно провести попередні переговори ще до проведення Форуму.

«У нас є трохи більше місяця до початку Форуму, і, я думаю, Київ зможе запропонувати Кувейту дійсно цікаві інвестпроекти. Зазначу, що вже нині наш пакет пропозицій дуже різноманітний. Його загальна вартість – 120 мільярдів гривень», – наголосив О.ПОПОВ.

Під час зустрічі сторони домовилися, що сприятимуть тому, аби вже невдовзі столиці України та Кувейту стали містами-побратимами.