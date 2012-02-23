- Раніше по бульвару Лесі Українки, 10 був розміщений продуктовий магазин. Зараз його немає, тому є проблема з купівлею продуктів. Чи зміниться ситуація на краще?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Сьогодні ми готуємо такий проект до реалізації. Проводимо консультації з можливими партнерами, що працюють в Києві. Планується відкриття спеціальних продуктових відділів, де будуть передбачені серйозні знижки для малозахищених киян. До речі, ми розробляємо ще один проект, що стосується можливості отримання ліків за значною знижкою. Мова йде про нашу комунальну мережу аптек ТОВ "Київфарм", в кожній має з’явитись куточок, де буде до 100 видів найпопулярніших медикаментів, яких потребують перш за все люди похилого віку.