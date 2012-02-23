У Святошинському районі відбувся конкурс читців поезії Василя Стуса

Київ, 23 лютого. УНІАН. У спеціалізованій школі № 200 імені Василя Стуса з поглибленим вивченням англійської мови відбувся районний конкурс читців поезії Василя Стуса "Ярій, душе! Ярій, а не ридай..".

Про це УНІАН повідомили у Святошинській районній державній адміністрації.

У якості почесних гостей на захід було запрошено заступника голови з гуманітарних питань Святошинської райдержадміністрації Наталію ПАЗЕНКО, начальника відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Ірину РОМАНЕНКО, поета Станіслава ЧЕРНІЛЕВСЬКОГО.

У вересні в цій школі планується відкрити музей поета.