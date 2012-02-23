Попов привітав майора Вихоря

Київ. 23 лютого. УНІАН. В рамках урочистостей з нагоди Дня захисника Вітчизни, що пройшли в столиці, голова КМДА Олександр ПОПОВ разом із Міністром оборони Дмитром САЛАМАТІНИМ поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату, що у парку Вічної Слави на Печерську. Після офіційної церемонії очільник КМДА відвідав легендарного розвідника майора Вихоря – ветерана Великої Вітчизняної війни Евгенія БЕРЕЗНЯКА, якому завтра виповнюється 98 років.

Про це повідомила прес-служба столичної міськдержадміністрації.

«Ваше життя і ваші подвиги – це неоціненний приклад істинного героїзму, мабуть, для кожного киянина. Щиро бажаю вам міцного здоров`я, аби ви ще багато років залишалися з нами, злагоди та затишку у вашій родині, уваги з боку суспільства і держави», – привітав ветерана О.ПОПОВ.

Зі свого боку Е.БЕРЕЗНЯК дав схвальну оцінку діяльність столичної влади на чолі з О.ПОПОВИМ.

«Як почесний громадянин міста, я щиро тішуся тими змінами, які сьогодні відбуваються у Києві. Я бачу, що ви дійсно стараєтеся для киян, і кияни вас за це шанують», – сказав Е.БЕРЕЗНЯК.

*** Евген БЕРЕЗНЯК – легендарний розвідник у рядах радянської армії, герой України, почесний громадяний Києва. Нагороджений Золотою зіркою, Орденом за заслуги перед Вітчизною, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, отримав безлічь відзнак та медалей. Саме йому місто Краків завдячує своїм визволенням від фашистських загарбників. Історія бойового подвигу ветерана лягла в основу роману Юліана Семенова «Майор Вихор».