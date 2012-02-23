У київських школах вивчать вплив якості питної води на здоров'я учнів

Київ. 23 лютого. УНІАН. У Києві запроваджено соціальну ініціативу з вивчення впливу якості питної води на здоров`я школярів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила експерт з якості компанії "Небесна криниця" Євгенія КРИВОНОС.

"У рамках дослідження ми порівняємо рівень захворюваності у тих школах, у яких учні централізовано споживають якісну пітну воду, з рівнем тих школярів, які вимушені вирішувати питання споживання пітної води самостійно, тобто, бігати до кранів", - сказала Є.КРИВОНОС.

За її словами, результати дослідження, яке охопить понад 10 тисяч вихованців київських шкіл і дитячих садків, будуть презентовані у квітні 2012 року.

"Той клас, який буде найменше хворіти зі всіх шкіл-учасників, найздоровіші діти поїдуть до нас на виробництво і подивляться, як вода проходить увесь шлях - від свердловини до пляшки, яка доставляється до дому: процес очищення, розливу тощо", - повідомила експерт.

"Ми вирішили проводити це дослідження саме зараз, зважаючи на дані Центру грипу про можливий пік захворюваності на грип та ГРВІ, який прогнозується у березні у зв`язку з підвищенням температури повітря", - пояснила Є.КРИВОНОС.

У свою чергу, директор київської школи № 215 Людмила ВЕСЕЛЬСЬКА зауважила, що її навчальний заклад за рішенням батьківської ради забезпечується якісною пітною водою.

"Балони з водою стоять у класах, у місцях розташування дітей - це бібліотека, їдальня, ігрова кімната, і тому діти мають змогу пити воду тоді, коли мають потребу. Результативність такого кроку очевидна - захворюваність дітей зменшилася, оскільки одночасно із забезпеченням якісною пітною водою ми запровадили систему її правильного споживання - це і провітрювання приміщень, спортивні заходи, фізкульт-хвилинки. Усе це йде на користь нашим дітям", - пояснила директор школи.

"Цей соціальний проект спрямовано на підвищення якісних показників нашого підрастаючого покоління. Цей проект реалізується і в дитячих садках, і у школах, і в інших навчальних закладах", - резюмував керівник відділу по роботі з корпоративними клієнтами компанії "Небесна криниця" Віктор ЮХИМЕНКО.