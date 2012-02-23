В Художньому музеї пошкоджено 13 старовинних ікон

Київ. 23 лютого. УНІАН. Тринадцять ікон XIV-XVII ст. з Художнього музею відправили на реставрацію - через різкі перепади температури на них з`явилися тріщини, здулася фарба.

Як пише «Газета по-українськи» (№28 від 23 лютого), у музеї представлено 61 ікону. Вони розміщені в трьох залах. «У перших двох зняли по дві роботи. Замість них табличка "Твір на реконструкції". Третій зал узагалі закрили - там постраждало дев`ять ікон», - пише газета.

«Роботи почали псуватися, як тільки почалися морози. Картини мають зберігатися при постійній температурі й вологості. Нормально - 18-20 градусів тепла, і вологість не більше 65 відсотків. У нас температура опустилася до 10 градусів, а вологість упала до 30-40 відсотків» - повідомила заввідділом стародавнього мистецтва Галина БЕЛІКОВА.

Вона також зазначила, що холод висушує повітря, від цього дерево зсихається. Першою віднесли до реставраторів ікону "Богородиця Одигітрія". На ній з`явилися дві нові тріщини, в кількох місцях видулася фарба. «В усіх музеях світу працює система клімат-контролю. У нашому – немає», - зауважила Г.БЕЛІКОВА.

Як повідомила працівник музею, найбільше постраждала "Богоматір Волинська" XIV століття з Луцька. На ній фарба піднялася майже по всій поверхні. Фахівцям доведеться з нею працювати понад три тижні.

За словами директора музею Анатолія МЕЛЬНИКА, капітальний ремонт у цьому приміщенні не робили 110 років, а частковою реставрацією обійтися не вийде. «Треба вивести міську теплотрасу, що проходить через цокольне приміщення музею. Бо якщо вона розірветься, багато експонатів можемо втратити», - наголосив він і зауважив, що потрібно також зміцнити фундамент, адже вібрація негативно впливає на картини.

За словами А.МЕЛЬНИКА, проект реконструкції ухвалили близько 10 років тому. «Його підписували всі три президенти - КУЧМА, ЮЩЕНКО і ЯНУКОВИЧ. Для розбудови музею виділили земельну ділянку на вулиці Інститутській», - сказав А.МЕЛЬНИК і додав, що на будівництво сучасного комплексу потрібно 40 мільйонів доларів.

Водночас, як зауважив А.МЕЛЬНИК, музей не отримує коштів на розвиток. У 2011 році з держбюджету було виділено 2,1 мільйона гривень, проте цих коштів вистачило лише на поліпшення протипожежної безпеки та часткове кондиціювання приміщень.