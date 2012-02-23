- Науковці Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського розробили новітні апарати для доочистки водопровідної води. На покращення водопровідної води місто заклало в бюджет 200 млн грн. Чи дістанеться чиста вода до кожної квартири?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Це питання дуже актуальне. Ми говоримо про те, що за 15 років тривалість життя в Києві повинна збільшитися від 71 (середній вік життя киянина) до 79 років. Та це неможливо досягти без вирішення проблеми якісної питної води. Адже вода — основа здоров’я нашого організму. Тому відвідування Інституту колоїдної хімії — це ще одне підтвердження, що наша наука знаходиться на високому рівні. Вона може сприяти владі у вирішенні цієї проблеми. Ми повинні бути партнерами — наука і місто, щоб забезпечити надання високоякісної питної води в наші квартири. Питання дуже складне. Адже навіть якщо ми поставимо найсучасніше обладнання на очисних спорудах і дамо очищену воду гарної якості у квартири, то все одно, коли вона пройде через застарілі системи водогонів, отримає повторне забруднення. Замінити усю систему практично неможливо. Необхідна велика кількість часу та ресурсів. Тому потрібно вирішувати це питання в такий спосіб: вода у пляшках або вода, що очищається за місцем її споживання. У тому числі й за рахунок бюджету у навчальних закладах, дитсадках, лікарнях. Інститут запропонував нам свої напрацювання, і ми будемо їх впроваджувати у життя.