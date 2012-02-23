У Шевченківському районі представили нового голову податкової інспекції

Київ, 23 лютого. УНІАН. Голова Шевченківської районної державної адміністрації столиці Сергій ЗІМІН представив директорському корпусу промисловців нового керівника Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Геннадія КАРПУСЕНКА.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській районній державній адміністрації, це відбулося під час засідання Ради директорів підприємств та організацій Шевченківського району.

Г.КАРПУСЕНКО запевнив, що податківці забезпечуватимуть максимально комфортні сервісні умови для ведення та здачі податкової звітності, адже у минулому році 90% підприємців району перейшли на електронну форму звітності.

Новий голова районної податкової інспекції заявив, що податкового тиску на підприємства не буде, а збільшення збору податків буде відбуватися за рахунок виведення діяльності підприємств із тіні та виявлення і ліквідації конвертаційних центрів.