Зупинилася Сирецько-Печерська лінія київського метро (оновлено)

Київ. 23 лютого. УНІАН. У Київському метрополітені на перегоні між станціями "Видубичі" і "Славутич" о 12.13 виникли проблеми з електропостачанням - зникла напруга.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі метрополітену.

"У зв`язку з цим організовано рух потягів між станціями "Сирець" і «Дружба народів», і "Червоний хутір" - "Осокорки". Окрім того, по одній колії курсують потяги між станціями "Видубичі" і "Славутич", - повідомили в прес-службі.

Причина проблем з електропостачанням встановлюється, вживаються заходи для відновлення нормального руху.

З іншого джерела агентству стало відомо, що проблеми з електропостачанням могли виникнути у зв`язку з інтенсивним таненням снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, який о 13.20 спустився в метро на станції «Видубичи», рух потягів у бік Сирця було повністю припинено.

Працівники станції пояснили, що потяги курсують лише від станції метро “Дружби народів” у напрямку Осокорків.

За словами працівників, метро не працює з технічних причин.

“Ми ще не певні, що сталося. Здається, вийшов з ладу міст, тому немає подачі електроенергії”, - сказав працівник метрополітену.

Рух поїздів обіцяють відновити найближчим часом.