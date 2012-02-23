У Києві горів Кирилівський монастир

Київ. 23 лютого. УНІАН. Рятувальники ліквідували пожежу на території Кирилівського монастиря, що розташований на вул. Фрунзе, поблизу міської психіатричної лікарні.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС України у м. Києві, пожежа сталася об 11.20 у підсобному приміщенні на території монастиря, де зберігалися бджолині вулики та господарський інвентар.

Наразі причини пожежі з’ясовуються.