У Києві горів Кирилівський монастир
14:06, 23 лютого 2012Київ
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Пожежу ліквідовано
Київ. 23 лютого. УНІАН. Рятувальники ліквідували пожежу на території Кирилівського монастиря, що розташований на вул. Фрунзе, поблизу міської психіатричної лікарні.
Як повідомили УНІАН у ГУ МНС України у м. Києві, пожежа сталася об 11.20 у підсобному приміщенні на території монастиря, де зберігалися бджолині вулики та господарський інвентар.
Наразі причини пожежі з’ясовуються.
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