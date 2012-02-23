- Два роки тому адміністрація запропонувала ветеранам та інвалідам заселитися у Будинок ветеранів по вул. Котельникова, 32/11. Ви могли б нам у цьому допомогти?
14:00, 23 лютого 2012Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:
- Навесні ми дійсно маємо намір забезпечити житлом 40 ветеранів за даною адресою. Тому шанси є, але єдине - ми надаємо житло тим, хто прописаний у Києві, і ці люди повинні стояти на черзі. Це юридичні процеси, через які ми не можемо переступити. Та я обіцяю, що спробую допомогти вам.
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