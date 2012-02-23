На Оболоні зі святом Дня захисника Вітчизни привітали ветеранів

Київ, 23 лютого. УНІАН. В рамках відзначення Дня захисника Вітчизни у приміщенні Оболонської районної державної адміністрації столиці відбувся урочистий захід, присвячений Дню захисника Вітчизни.

Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.

На урочисте зібрання були запрошені ветерани війни та військової служби, учасникі бойових дій та військовослужбовців.

Голова Оболонської райдержадміністрації Василь АНТОНОВ від щирого серця привітав зі святом присутніх та вручив подяки мужнім та відважним захисникам Вітчизни.

"День захисника Вітчизни - свято людей мужніх, сильних, справжніх патріотів своєї країни. Він є даниною глибокої поваги до усіх тих, хто служив на благо Вітчизні, несе бойову вахту і тільки готується вступити в ряди Української армії. Усім, хто мирною працею і військовою доблестю відстоює благополуччя і стабільність в нашій державі. У всі часи армія втілювала в собі єдність, потужність, силу і честь народу, оберігала незалежність і суверенітет держави". - сказав В. АНТОНОВ.

По завершенню урочистої частини учасників заходу порадували своїми яскравими, талановитими виступами творчий колектив "Світлиця" та молоді виконавці – лауреати міжнародних фестивалів та конкурсів.