- Планується підвищення соціальних виплат для лікарів, медиків, передбачена грошова допомога ветеранам до Дня Перемоги. Чи вистачить виділених коштів на усі ці зміни?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Не можна приймати рішення, якщо не віриш в те, що їх можна виконати. Якщо ми його прийняли, то, безумовно, будемо це виконувати. Але що стосується грошей, це — як у будь-якій сім’ї, їх ніколи не було і не буде достатньо. Тому що справді є багато проблемних, я б сказав, вибухонебезпечних питань. Вони потребують дуже великих ресурсів, тому крок за кроком будемо їх вирішувати. На мою думку, те, що сьогодні є в Києві і буде додатково — перші, але дуже важливі кроки щодо підтримки економіки і вирішення соціальних проблем. Але вже цього року ми обов’язково будемо мати проекти з залученням приватних інвестицій. І вони врешті-решт дадуть основний позитивний результат щодо розвитку економіки Києва. Так відбувається у всьому світі — скільки б не було державних коштів, їх все одно не вистачить. Тому, безумовно, нам потрібно активно співпрацювати з вітчизняним і закордонним бізнесом. Інвестор обере Київ, а ми створимо для цього всі відповідні умови. Це стратегічно важливе питання для керівництва міста.

