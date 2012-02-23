Відомі фехтувальники показали майстер-клас школярам Деснянського району

Київ, 23 лютого. УНІАН. У середній школі № 270 за підтримки Деснянської райдержадміністрації і Національного олімпійського комітету України відбулася зустріч школярів з відомими українськими фехтувальниками-шаблістами – заслуженим майстром спорту України Олегом ШТУРБАБІНИМ, майстром спорту України міжнародного класу Ніною КОЗЛОВОЮ та їх тренером Андрієм ДРАНИКОМ.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Учні декількох загальноосвітніх шкіл побачили показовий виступ спортсменів та задали запитання. Під час спілкування з спортсменами учні познайомилися з історією фехтування, оглянули зброю та екіпіровку фехтувальників. Найбільшу активність виявили учні середньої школи № 320, адже зовсім недавно тут відкрилася спортивна секція з фехтування дитячо-юнацької спортивної школи "Динамовець", куди були запрошені для занять усі бажаючі.

Молодь цікавило як досягти успіхів у спорті, скільки потрібно тренуватися і що відчуває спортсмен, який представляє Україну на міжнародних змаганнях. На запитання "Які почуття охоплюють, коли стоїш як переможець на п’єдесталі?", Олег ШТУРБАБІН відповів: "Коли бачиш, як піднімається державний прапор України, відчуваєш гордість, а коли виконується гімн – щеміть у серці".

Усі учасники зустрічі отримали подарунки від Національного олімпійського комітету України та автографи відомих спортсменів.