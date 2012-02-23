Попов привітав співвітчизників зі святом

Київ. 23 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ привітав співвітчизників з Днем захисника Вітчизни.

Текст вітання оприлюднено на офіційному порталі Київської влади.

О.ПОПОВ зазначив, що 23 Лютого громадяни віддають дань подвигу всіх поколінь нашого народу, які постали оборонцями та визволителями рідної землі. За його словами, це день, коли вшановується свідомий патріотизм і мужність перед обличчям смерті, подвиг заради мирного майбутнього України.

“Перш за все, хочу висловити глибоку пошану старшому поколінню захисників української землі. Я низько вклоняюся нашим ветеранам, які через безжальний вогонь війни впевнено пронесли у своєму серці патріотизм, мужність та любов до Батьківщини”, - говориться в привітанні.

О.ПОПОВ висловив щирі вітання й усім тим, хто обрав нелегку військову професію. “Нехай, незважаючи на складність вашої служби та нелегкі армійські будні, ваша професійна майстерність лише зростає”, - побажав він.

Голова КМДА також відзначив, що 23 лютого зі святом вітають також юнаків, котрі сьогодні стають запорукою незалежності нашої держави та кожного, хто готовий будь-якої миті стати на захист її інтересів.

“Зичу вам, шановні захисники Вітчизни, доброго здоров`я, натхнення та нових успіхів у щоденній праці заради Батьківщини. Щиро бажаю вам, щоб життя наповнювала впевненість у майбутнє, а в домівках панували мир та щастя! Міцного здоров’я, добра та злагоди”, - йдеться у вітанні О.ПОПОВА.