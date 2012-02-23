ФДМУ виставив на продаж готель "Спорт"

Київ. 23 лютого. УНІАН.Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу цілісного майнового комплексу державного підприємства “Готель “Спорт” у Києві,пише газета «Хрещатик» (№26 (4046) від 23 лютого 2012 р.) з поисланням на ФДМУ.

Стартова ціна конкурсу — 66,324 млн грн. Потенційний покупець повинен прийняти зобов’язання держпідприємства “Готель “Спорт” за договором про спільну діяльність між готелем і компанією “Юджин” від 28 жовтня 2011 року.

Також покупець має провести реконструкцію готелю для приведення його до стандартів тризіркового на суму 153 млн грн (із ПДВ), а також підготувати проектну документацію з реконструкції на суму 8 млн грн і до червня здійснити реконструкцію фасаду готелю з використанням сучасних фасадних систем на суму не менше 24 млн грн..