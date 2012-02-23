- Олександре Павловичу, нещодавно ви зустрічалися з Президентом України Віктором Януковичем. Як голова держави оцінив перспективи розвитку столиці у 2012 році?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Він оцінив їх позитивно. Адже багато з планів, про які ми говоримо, — це і його ініціатива. Прикладом є Стратегія розвитку Києва на 2025 рік, над реалізацією якої ми зараз активно працюємо. Президент провів нараду, на якій були присутні прем’єр-міністр України, голова Верховної Ради, міністри, і дав їм завдання — працювати разом з Києвом щодо реалізації цих широкомасштабних проектів. Я доповів президенту, що на такому стартовому рубежі ми починаємо дуже активно співпрацювати з інвесторами. Сьогодні в нас є пакет інвестиційних пропозицій більше, ніж на 100 млрд. грн., і ми над цим ще працюємо. Це дуже великий потенціал, бо якщо ми отримаємо такий ресурс, то, відповідно, у нас зросте кількість робочих місць, будуть високі зарплати, розвиватимуться сучасні технології. Це велика перспектива для Києва. Тому, безумовно, Віктор Федорович підтримав роботу, зроблену у місті. Ми говорили про можливість додаткового фінансування столиці в разі перегляду державного бюджету, що планується навесні. Очікуємо отримати додаткові ресурси на реалізацію наших програм, в тому числі і таких важливих, як "Доступне житло", будівництво метрополітену, розбудова транспортної інфраструктури.