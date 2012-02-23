Змінено наглядову раду заповідника “Софія Київська”

Київ. 23 лютого. УНІАН. Зміненонаглядову раду заповідника “Софія Київська” .

Про це зазначається в постанові Кабінету міністрів України № 109 від 20 лютого ц.р., якою внесено зміни до урядового розпорядження № 123 від 16 лютого 2011 р. “Про затвердження складу наглядових рад національних заповідників” з внесеними в нього раніше змінами.

Відповідно до документу, Головою спостережної ради став директор Інституту археології Національної академії наук Петро ТОЛОЧКО, його заступником — директор департаменту культурної спадщини й культурних цінностей Міністерства культури Андрій ВІНГРАНОВСЬКИЙ. Членами спостережної ради , в якій загалом 14 осіб) стали, зокрема, перший заступник міністра культури ЮрійБОГУЦЬКИЙ, перший заступник міністра закордонних справ Руслан ДЕМЧЕНКО, голова Шевченківської РДА СергійЗІМІН, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства ДмитроІСАЄНКО, заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, заступник керівника Державного управління справами ОлексійПАНЬКО, професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Лариса СКОРИК.