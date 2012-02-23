Маленьких дарнитчан закликають взяти участь у конкурсі дитячого малюнку

Київ, 23 лютого. УНІАН. Дарницька районна державна адміністрація столиці запрошує маленьких дарнитчан взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку "Моя сім`я за безпеку дорожнього руху!".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій районній державній адміністрації, конкурс організований столичною Державтоінспекцією і триватиме до 15 березня.

Конкурс організований з метою залучення дітей та юнацтва до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міст, заміських дорогах.

У конкурсі беруть участь діти трьох вікових категорій: 6 - 9 років (1 категорія), 10 - 13 років (2 категорія), 14 - 16 років (3 категорія).

Роботи можуть бути виконані довільною технікою (малюнок, живопис, композиція, фотографія), але повинні відображати тематику, пов`язану з безпекою дорожнього руху.

Малюнки та фотороботи (із обов`язковим зазначенням на зворотному боці прізвища, повного ім`я та віку автора, місця проживання, а також назви робіт та навчального закладу) направляються авторами або представниками шкіл до управління освіти Дарницького району в м. Києві на адресу: вул. Харківське шосе, 168-к.

Роботи оцінюватимуться за наступними критеріями: актуальність та повнота розкриття теми, рівень володіння технікою виконання, творчий підхід у висвітленні теми (копіювання не допускається).

Учасники, які посядуть у конкурсі всіх вікових категоріях призові місця, отримують нагороди. Церемонія нагородження переможців та виставка конкурсних робіт відбудеться у квітні 2012 року.