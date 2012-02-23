Маленьких дарнитчан закликають взяти участь у конкурсі дитячого малюнку
Конкурс "Моя сім`я за безпеку дорожнього руху!" організований столичною Державтоінспекцією і триватиме до 15 березня. дітей намагаються залучити до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху та безпечної поведінки на вулицях
Київ, 23 лютого. УНІАН. Дарницька районна державна адміністрація столиці запрошує маленьких дарнитчан взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку "Моя сім`я за безпеку дорожнього руху!".
Як повідомили УНІАН в Дарницькій районній державній адміністрації, конкурс організований столичною Державтоінспекцією і триватиме до 15 березня.
Конкурс організований з метою залучення дітей та юнацтва до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міст, заміських дорогах.
У конкурсі беруть участь діти трьох вікових категорій: 6 - 9 років (1 категорія), 10 - 13 років (2 категорія), 14 - 16 років (3 категорія).
Роботи можуть бути виконані довільною технікою (малюнок, живопис, композиція, фотографія), але повинні відображати тематику, пов`язану з безпекою дорожнього руху.
Малюнки та фотороботи (із обов`язковим зазначенням на зворотному боці прізвища, повного ім`я та віку автора, місця проживання, а також назви робіт та навчального закладу) направляються авторами або представниками шкіл до управління освіти Дарницького району в м. Києві на адресу: вул. Харківське шосе, 168-к.
Роботи оцінюватимуться за наступними критеріями: актуальність та повнота розкриття теми, рівень володіння технікою виконання, творчий підхід у висвітленні теми (копіювання не допускається).
Учасники, які посядуть у конкурсі всіх вікових категоріях призові місця, отримують нагороди. Церемонія нагородження переможців та виставка конкурсних робіт відбудеться у квітні 2012 року.