До 8 березня Київ отримає 100 одиниць громадського транспорту

Київ. 23 лютого. УНІАН. До 8 березня Київ отримає 100 одиниць нового громадського транспорту в рамках підготовки до чемпіонату з футболу Євро-2012.

Як пише газета «Хрещатик» (№26 (4046) від 23 лютого 2012 р.), про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Голова КМДА відзначив, що футбольне дійство дало значний поштовх для розвитку інфраструктури столиці, і наразі місто активно завершує всі розпочаті проекти. “Ми закінчуємо реконструкцію шляхопроводів. І як тільки дозволить погода, ми прикрасимо наше місто 15 мільйонами квітів для того, щоб гості, які до нас приїдуть, змогли на власні очі переконатися, яке в нас чудове місто. Дуже важливим є питання громадського транспорту. Вже до 8 березня ми випустимо на маршрути 100 одиниць техніки, а до Євро-2012 ще 300», - сказав О.ПОПОВ. За його словами, це найбільші інвестиції в сферу міського транспорту за роки незалежності.