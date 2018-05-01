За соціальними виплатами — на пошту та до Ощадбанку

Київська влада з 1 лютого збільшила соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Цю допомогу кияни зможуть отримувати як в поштових відділеннях, так і у відділеннях Ощадбанку.

"Дуже багато звернень надходить сьогодні до Call-центру, люди запитують, коли буде призначено допомогу, як це відбуватиметься. Допомога надходитиме киянам так само, як вони отримують пенсію. Або через поштове відділення, або до Ощадбанку", – повідомила начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Тетяна Костюренко.

До речі, допомогу від міста кияни отримуватимуть за окремою відомістю, в якій буде зазначено вид допомоги та її розмір.

Згідно з розпорядженням, підписаним головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим, перші виплати приурочені до свят: 23 лютого – Дня захисника Вітчизни, і 8 Березня – Міжнародного жіночого дня. Планується, що в подальшому місто продовжить призначати киянам допомогу напередодні свят. І вже у квітні малозабезпечені громадяни отримають допомогу до Великодня, а в травні – до 9 травня.

Тетяна Костюренко звертає увагу киян на те, що в разі неотримання належної допомоги від міста мешканці повинні звернутися до районних управлінь соціального захисту або до Головного управління праці та соціального захисту населення. "Є мала вірогідність, що хтось випаде з пенсійної бази і не отримає допомогу. В такому випадку людина повинна звернутися до районного управління соціального захисту або до Головного управління праці та соціального захисту населення. Ми внесемо її до додаткових списків, і вона обов`язково отримає допомогу", – запевнила начальник Головного управління праці та соціального захисту населення.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням, підписаним Олександром Поповим, на одноразову допомогу соціально незахищеним верствам населення з нагоди Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня Київська міська державна адміністрація передбачила 12 мільйонів 800 тисяч 140 гривень. Це стало можливим завдяки змінам, які за ініціативи голови Київської міської державної адміністрації були внесені до програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки.

Розпорядження також передбачає надання допомоги членам сімей загиблих при виконанні інтернаціонального обов`язку в Афганістані; одержувачам пенсії у зв`язку з втратою годувальника на дітей-сиріт, у яких померли або загинули обоє з батьків, відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування"; одержувачам допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; малозабезпеченим сім`ям, в тому числі багатодітним, які перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення як отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Допомогу буде також надано інвалідам I групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 гривень, одержувачам державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"; одержувачам допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; малозабезпеченим особам, які проживають разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та одержують щомісячну грошову допомогу по догляду за ним відповідно до постанови № 1192 Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року.

Крім того, згідно з розпорядженням, підписаним Олександром Поповим, допомогу отримають інваліди II групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 гривень, непрацюючі інваліди III групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 гривень, непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 900 гривень.

Нарешті, допомогу буде надано одержувачам державної допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням доходів; одержувачам компенсації по догляду за інвалідом I групи або престарілим, який досяг 80-річного віку, відповідно до постанови № 832 Кабінету Міністрів України від 28 липня 1996 року "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" та одержувачам державної допомоги при усиновленні дитини.

Нагадаємо, за ініціативою голови КМДА Олександра Попова рішення про збільшення фінансування програм "Турбота. Назустріч киянам" на 2011-2015 роки і "Соціальне партнерство" було прийнято Київською міською радою 16 лютого. Таким чином, фінансування програми "Турбота" збільшено більш ніж на 400 мільйонів гривень, що дозволяє місту допомогти малозабезпеченим верствам населення, інвалідам, ветеранам, чорнобильцям тощо.

Дарина Миколайчук