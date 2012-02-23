Концесію Борисполя розглядають 4 світові авіакомпанії

Київ. 23 лютого. УНІАН. Переговори про передачу київського міжнародного аеропорту “Бориспіль” в концесію ведуться з чотирьма міжнародними компаніями. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури Україні Борис КОЛЕСНИКОВ, пише портал Авіація України.

“Що стосується” Борисполя “- ми ведемо переговори з чотирма світовими брендами… Тому що оперувати аеропортом, який прийматиме 10-12 млн пасажирів на рік, навіть з найвищим топ-менеджментом, – дуже велика проблема”, – пояснив КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він зазначив, що Львівський аеропорт не буде переданий в концесію через відсутність попиту.

Згідно з проектом урядової постанови, розробленого Міністерством інфраструктури Україні, передача в концесію аеропортів “Бориспіль” і “Львів” буде сприяти створенню відповідних умов для проведення Євро-2012. Однак у відповіді Міністерства фінансів наголошується, що це не може бути практично реалізовано до початку Чемпіонату Європи з футболу.

Державне підприємство “Міжнародний аеропорт” Бориспіль “розташоване в 29 км на південний схід від Києва та 6 км на південний захід від Борисполя. Аеропорт створений в травні 1959 р. і займає територію площею 943 га. На території аеропорту розташовані дві злітно-посадочні смуги і близько 200 виробничих, адміністративних та допоміжних будівель і споруд.

На сьогоднішній день в “Борисполі”, згідно з держпрограмою розвитку аеропорту до 2020 р., ведетсястроітельство термінального комплексу D загальною вартістю 856 млн грн. Загальна площа терміналу складе 107 тис. кв. м, розрахунковий пасажиропотік – не менше 5 млн на рік. Завершення строітельстватермінала D заплановано на червень 2012.