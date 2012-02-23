Попов обіцяє забезпечити дітям-сиротам право на сім’ю

Київ. 23 лютого. УНІАН. Одним із важливих обов’язків міської влади є забезпечення права дитини-сироти на виховання та проживання в сім’ї. Про це сказав голова КМДА Олександр Попов під час візиту до дитячого будинку сімейного типу Ярових, якому 21 лютого виповнилося 5 років, повідомили у прес-службі КМДА.

«Це дуже дружна родина. Одразу видно, що про дітей дбають, що вони отримують увагу, любов і все необхідне для правильного розвитку. Я переконаний, що саме такі дитячі будинки сімейного типу спроможні вирішити у столиці проблему сирітства. І міська влада допомагатиме сім’ям, які будуть готові створювати такі будинки», – наголосив Олександр Попов.

Нині тут виховуються 8 дітей, семеро з який – прийомні. Це двоє дівчат та п’ятеро хлопців, віком від 5 до 15 років. Опікується малюками мама-вихователька Олена Ярова. Усі її підопічні – учні спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов. Усі гарно навчаються, займаються у гуртках і вже демонструють найрізноманітніші таланти. Олена Ярова багато часу, зусиль та терпіння доклала для подолання проблем зі здоров’ям дітей, сприяла їх всебічному розвитку, навчальній успішності, оволодінню дітьми соціальними та побутовими навичками. Нині ж каже, що саме за такими закладами майбутнє. Погоджується з багатодітною мамою і очільник КМДА.

«Саме сімейне виховання дає змогу дітям-сиротам відчути материнську любов, тепло, ласку та турботу, що, в першу чергу, потребують діти. Поряд з цим, така форма виховання як дитячий будинок сімейного типу дає змогу дітям-сиротам, які перебувають між собою у родинних стосунках, виховуватись в одній сім’ї. Мені здається – це дуже правильний підхід», – поділився враженнями від гостювання у Ярових Олександр Попов.

Приїхав у гості голова КМДА не з пустими руками, привіз чимало необхідної побутової техніки та гостинців для малечі. А ще пообіцяв, що місто і надалі опікуватиметься і сім’єю Ярових і всіма іншими столичними дитячими будинками сімейного типу.

Нагадаємо, у 2011 році Київрада прийняла міську цільову програму «Діти столиці» на 2011-2013 роки. Фінансування заходів цієї програми на 2012 рік встановлено у розмірі 3 млн. 215 тис. грн. За ці гроші планують організувати роботу із запобігання сирітству, забезпечити реабілітацію безпритульних дітей, розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.