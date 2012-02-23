DogHunter хоче «відмазатись» від покарання психічним розладом?

Київ. 23 лютого. УНІАН. Киянина, який заради розваги вбив з особливою жорстокістю понад 100 собак, перевірять психіатри.

Як пише ZN.UA, у ході судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину. Захисники тварин вимагають для садиста максимально строгого вироку.

Суд у справі київського гицеля Олексія ВЕДУЛИ, який з особливою жорстокістю вбив понад 100 безпритульних тварин, постановив направити обвинуваченого на психіатричну експертизу.

Таке рішення Святошинський районний суд Києва ухвалив за результатами засідання 22 лютого.

Клопотання про направлення О.ВЕДУЛИ на психіатричну експертизу вніс його адвокат.

Як відомо, О.ВЕДУЛІ пред`явлено звинувачення за двома статтями — жорстоке поводження з тваринами і пропаганда насильства. Його спільнику Роману ПОЛІБІНУ, який знімав звірства на відеокамеру і викладав ролики в Інтернет, також інкримінують пропаганду насильства.

Водночас, 22 лютого понад 200 захисників тварин зібралися на мітинг перед Святошинським райсудом, багато прийшли зі своїми собаками. Крім киян в акції брали участь також жителі регіонів.

Захисники тварин вимагають максимально строгого вироку для О.ВЕДУЛА — 5 років.