На Софійській площі 4 квітня проведуть Французьку весну
09:05, 23 лютого 2012Київ
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Це вже 9-й фестиваль в Києві
Київ. 23 лютого. УНІАН. Влада Києва підтримала ініціативу Посольства Франції в Україні про проведення в цьому році IXфестивалю «Французька весна в Україні».
Згідно з підписаним відповідним розпорядженням КМДА №291 від 20 лютого 2012 р. «Французьку весну» проведуть в Києві 4 квітня на Софійській площі.
Як зазначено в документі, відповідальним за підготовку та проведення заходу є Посольство Франції.
Згідно з розпорядженням, підготовка до проведення Фестивалю розпочнеться на Софійській площі о 7.00 3 квітня і благоустрій буде повністю відновлено після 13.00 5 квітня.
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