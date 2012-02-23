На Софійській площі 4 квітня проведуть Французьку весну

Київ. 23 лютого. УНІАН. Влада Києва підтримала ініціативу Посольства Франції в Україні про проведення в цьому році IXфестивалю «Французька весна в Україні».

Згідно з підписаним відповідним розпорядженням КМДА №291 від 20 лютого 2012 р. «Французьку весну» проведуть в Києві 4 квітня на Софійській площі.

Як зазначено в документі, відповідальним за підготовку та проведення заходу є Посольство Франції.

Згідно з розпорядженням, підготовка до проведення Фестивалю розпочнеться на Софійській площі о 7.00 3 квітня і благоустрій буде повністю відновлено після 13.00 5 квітня.