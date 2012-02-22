- Чи з’явилися нові вакансії київських підприємств напередодні проведення в Україні Євро 2012?

Директор Київського міського центру зайнятості Віктор СУХОМЛИН:

- Постановою Кабінету Міністрів визначені близько 75 підприємств, залучених до підготовки Євро-2012. Затребувані професії – робітничі: кухар, покоївка, паркувальник. Крім цього, організовуємо ярмарки з НСК "Олімпійський". Волонтерів НСК хоче навчати за свої кошти, по закінченню навчання - вручити сертифікати стюарда, з якими волонтер потрапляє в базу даних стадіонів і буде запрошений на роботу не тільки на період проведення чемпіонату Європи з футболу в нашій країні в поточному році, а й під час інших заходів. Робота така, звісно, оплачувана.